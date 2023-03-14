Казахстан решил взыскать с ЦЭНКИ более 2 млрд руб. в пользу СП "Байтерек"

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Суд международного финансового центра "Астана" (МФЦА) вынес решение о взыскании свыше 2 млрд рублей с Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (АО "ЦЭНКИ") в пользу совместного казахстанско-российского предприятия "Байтерек". Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

"Были определенные судебные процессы. Это два предприятия. С одной стороны, совместное предприятие "Байтерек", а с другой стороны – ЦЭНКИ. У них были судебные определенные процессы в арбитражном суде МФЦА, по итогам которого МФЦА определенное решение вынесло", - сказал Мусин журналистам в кулуарах правительства во вторник.

На уточняющий вопрос, какое решение принял МФЦА, он сказал: "судебное решение о взыскании суммы".

При этом он отметил, что для урегулирования вопроса продолжаются переговоры.

"Еще раз говорю, судебное решение вынесено, но дальнейшие процессы будут продолжаться. Сейчас, насколько знаю, руководство предприятия ЦЭНКИ находится в Казахстане, они проводят переговоры с компанией", - добавил он.

Как отмечается в решении суда, опубликованном на сайте МФЦА, сумма иска составляет 13,684 млрд тенге (1 тенге - 0, 169 рублей).

Ранее ряд СМИ сообщил, что Казахстан наложил на имущество дочерней структуры "Роскосмоса" ЦЭНКИ арест и намерен взыскать сумму в размере более 13 млрд тенге. В материалах отмечалось, что судебный процесс связан с неисполнением условий контракта на разработку эскизного проекта комплекса "Байтерек", который российское предприятие получило от совместного предприятия.

АО "ЦЭНКИ" – дочернее предприятие Роскосмоса, которое занимается эксплуатацией имущества космодрома "Байконур".