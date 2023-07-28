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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:11

Путин пообещал содействие России для достижения национального единства в Ливии

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Ливии необходимо добиться подлинного национального единства и не допустить, чтобы территория страны превратилась в зону противоборства третьих государств, Россия будет делать все для взаимодействия всех сил ливийского государства, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Принципиальным является то, что Ливии удалось добиться прекращения огня. И очень важно добиться подлинного национального единства, не допустить, чтобы территория Ливии превратилась в зону противоборства третьих государств", - сказал Путин, выступая в пятницу на первом пленарном заседании саммита Россия-Африка.

Он отметил, что Россия, со своей стороны, понимает все сложности этого процесса, "будет все делать, что от нас зависит для того, чтобы способствовать этому позитивному направлению взаимодействия всех сил в самой Ливии". "Надеюсь, что у нас будет возможность еще поговорить об этом поподробнее", - сказал Путин, обращаясь к главе президентского совета Ливии Мухаммеду аль-Менфи.

Владимир Путин Ливия
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