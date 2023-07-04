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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Хафтар потребовал к осени обеспечить честное распределение нефтяных доходов в Ливии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Верховный главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар потребовал, чтобы в Ливии к осени были созданы условия для справедливого распределения доходов от продажи нефти, пообещав в противном случае ответной реакции.

По данным западных СМИ, Хафтар заявил своим офицерам о необходимости учредить комитет "для обеспечения честного управления средствами государственного бюджета и нефтяными доходами". По его словам, этот комитет должен выполнить свою миссию до конца августа.

"В противном случае вооруженные силы будут готовы выполнить приказ, когда придет время", - добавил он, но не стал уточнять, что имеет в виду.

Нефть - главный источник доходов для Ливии, и они поступают в распоряжение центрального банка и Национальной нефтяной корпорации, находящихся в Триполи.

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: поддерживаемое ООН Правительство национального согласия в Триполи, на западе страны, и временный кабинет на востоке страны, который поддерживала армия Халифы Хафтара. СМИ сообщали, что Хафтару оказывали помощь Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи выступали Турция, Катар и Италия.

В октябре 2021 года в Женеве представители противоборствующих сторон подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Выборы президента в Ливии, первые после свержения и убийства Муаммара Каддафи, были запланированы на 24 декабря 2021 года, однако в итоге голосование не состоялось. Это произошло из-за разногласий вокруг избирательного законодательства, которые не преодолены до сих пор.

В конце июня глава правительства на востоке страны, базирующегося в Сирте, Усама Хамад пригрозил прекратить поставки нефти и газа с контролируемой им территории. Он обвинил Триполи в растрате доходов от продажи энергоносителей. Ранее силы Хафтара уже блокировали нефтяные месторождения в Ливии, в том числе с апреля по июль 2022 года.

Триполи Халифа Хафтар Ливия Усама Хамад ЛНА Сирте
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