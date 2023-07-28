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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:01

Путин заявил о планах обсудить с африканскими лидерами урегулирование ситуации на Украине

Путин заявил о планах обсудить с африканскими лидерами урегулирование ситуации на Украине
Фото: Kremlin Press Service/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении обсудить с лидерами африканских стран "возможные пути урегулирования ситуации вокруг Украины".

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"Чуть позже сегодня мы с вами и рядом других африканских лидеров продолжим начатый здесь же в Петербурге в июне обсуждение возможностей урегулирования ситуации вокруг Украины в рамках африканской мирной инициативы, чему мы придаем большое значение", - сказал Путин в ходе встречи с президентом Сенегала Маки Саллом.

"В России с большим уважением относятся к принципиальной позиции Сенегала и других африканских государств в пользу сохранения стабильности и безопасности в мире, формирования более справедливой модели международных отношений, мирного урегулирования конфликтов", - подчеркнул он.

Африка Владимир Путин Украина
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