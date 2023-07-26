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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:18

Беспилотник коалиции опасно сблизился с самолетами ВКС РФ в небе над Сирией, завили в ЦПВС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Беспилотный летательный аппарат возглавляемой США коалиции произвел опасное сближение в сирийском небе с самолетами ВКС РФ, сообщил в среду замглавы российского Центра по примирению враждующий сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Гуринов .

"В 07.34 26 июля на высоте 6200 метров в районе Эль-Баб в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 "коалиции" с парой самолетов Су-35 и Су-34 ВКС России. Российскими пилотами вновь зафиксировано облучение системами наведения вооружения, которое привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны и отстрелу ложных тепловых целей", - сказал Гуринов.

Между тем, по его словам, "США продолжают дезинформировать мировую общественность относительно недеконфликтованных и незаконных полетов своих беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии, обвиняя российскую сторону в опасных сближениях".

Так, 25 июля американская сторона распространила в средствах массовой информации обвинения в отношении российских пилотов, якобы допустивших опасное сближение с БПЛА коалиции.

"Обращаем внимание, что полет беспилотного летательного аппарата "коалиции" в данном районе носил исключительно провокационный характер, так как не был деконфликтован. С учетом четырехкратной разницы в скорости полета БПЛА MQ-9 и российского Су-34 визуальный контакт был кратковременным и не позволял избежать опасного сближения. Тем не менее российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно приняли необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотным летательным аппаратом "коалиции", - подчеркнул Гуринов.

Он напомнил, что "ВКС России выполняют плановые полеты в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики в пределах зоны, заявленной в Меморандуме 2016 г. о предотвращении воздушных инцидентов в Сирии между Россией и США. В то время как опасные ситуации в сирийском небе провоцируются именно со стороны авиации "коалиции", осуществляющей полеты в нарушение Протоколов деконфликтации".

Замглавы ЦПВС сообщил также, что со стороны международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксировано 10 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, по его словам, "в районе Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано 14 нарушений воздушного пространства Сирии четырьмя парами истребителей F-16, одной парой истребителей "Рафаль" и двумя парами истребителей "Тайфун" "коалиции".

Россия Сирия США
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