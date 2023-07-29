Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Россия выделила Мали $2 млн на закупку продовольствия через структуры ООН

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Правительство России выделило $2 млн на закупку для Мали через структуры ООН новой партии продовольствия, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин.

"По мере необходимости мы стараемся тоже поддержать вашу страну и напрямую, и через соответствующие структуры ООН. Правительством России, в частности, принято решение о выделении $2 млн на закупку через ВПП ООН новой партии продовольствия для наших малийских друзей", - сказал он на встрече с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой в Стрельне.

Глава российского государства также рассказал о решении увеличить количество квот для малийских студентов в вузах страны с 35 до 290.

Кроме того, Путин заявил о намерении России развивать торгово-инвестиционное сотрудничество с Мали. "Мы, со своей стороны, нацелены на активизацию торгово-инвестиционных связей. К сожалению, у нас наблюдается некоторый спад. Он и так-то небольшой был, но и спад мы наблюдаем. Хотя со многими странами Африки у нас растет товарооборот", - заметил он в связи с этим.

Путин обратил внимание и на то, что с марта текущего года стартовал совместный проект по добыче лития в регионе Сикаса, в котором 75% приобрела "дочка" "Росатома".

В миреВласти Мали поблагодарили Россию за поставки зернаЧитать подробнее

"В числе других перспективных направлений - развитие горнорудной промышленности, энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства. Все это может быть предметом нашей совместной работы", - добавил Путин.

Президент России отметил и общность подхода двух стран к международным и региональным проблемам. "Очень рассчитываем на то, что и дальше, как и сейчас, будем солидарно выступать за соблюдение международного права, сохранение центральной роли ООН", - сказал он.

Путин отметил, что его собеседник принял решение остаться в Санкт-Петербурге до воскресенья и сможет понаблюдать за мероприятиями в рамках для ВМФ России.

Саммит "Россия-Африка"

10
Мали Ассими Гоита Владимир Путин Африка ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минобразования ФРГ допустила, что китайские студенты могут заниматься шпионажем

Более 120 тыс. человек эвакуировали на юго-востоке Китая из-за тайфуна "Доксури"

Более 120 тыс. человек эвакуировали на юго-востоке Китая из-за тайфуна "Доксури"

Африканский союз дал военным Нигера 15 дней на восстановление конституционного порядка

Африканский союз дал военным Нигера 15 дней на восстановление конституционного порядка

Что случилось этой ночью: суббота, 29 июля

Истребители ВВС США и Южной Кореи провели совместные учебно-боевые стрельбы

Истребители ВВС США и Южной Кореи провели совместные учебно-боевые стрельбы

Совбез ООН осудил переворот в Нигере и потребовал освобождения президента

Что произошло за день: пятница, 28 июля

Глава Африканского союза увидел готовность Путина вести диалог по Украине

Министры окружающей среды G20 не согласовали итоговое заявление на встрече в Индии

Министры окружающей среды G20 не согласовали итоговое заявление на встрече в Индии

США сняли санкции с экс-менеджера "Роснефти" Касимиро

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });