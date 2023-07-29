Президент РФ вместе с 4 главами африканских стран примет участие в главном военно-морском параде

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Четыре африканских президента, принимавших участие в саммите Россия-Африка, и пять глав делегаций уровнем ниже посетят в воскресенье парад в честь дня ВМФ, который примет президент России Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Завтра Путин примет участие в главном военно-морском параде и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы", - сказал он журналистам.

"Также будут участвовать четыре главы африканских государств, которые остаются здесь, и пять представителей африканских стран уровнем пониже, которые принимали участие в саммите", -добавил представитель Кремля.