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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Власти Мали поблагодарили Россию за поставки зерна

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент переходного периода Мали Ассими Гоита поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поставки зерна.

"Я хотел бы вас искренне поблагодарить за поставки зерна в мою страну. Это указывает на солидарность, которую ваша страна оказывает нашей стране в рамках вашего решения помочь Мали", - сказал он в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу в Стрельне.

Гоита отметил, что Мали - один из главных получателей российского зерна.

"Многочисленные страны Африки, в особенности Мали, страдают от беспрецедентного давления, оказываемого на нашу страну. Но мы надеемся на партнерство с Россией. Это наш суверенный выбор", - заявил он.

Как подчеркнул Гоита, "малийский народ полностью и очень искренне ценит поддержку РФ, потому что в этот серьезный и трудный момент мы, наконец, видим, кто является нашими настоящими друзьями".

Ранее в субботу Путин пообщался с президентами ЮАР и Гвинеи-Бисау Сирилом Рамафозой и Умару Сисоку Эмбало, а также президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

Саммит "Россия-Африка"

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Мали Ассими Гоита Владимир Путин Африка
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