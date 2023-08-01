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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

В Вашингтоне считают, что Россия заинтересована в возобновлении зерновой инициативы

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - РФ хочет вернуться к переговорам о возобновлении черноморской зерновой инициативы, заявила во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Нам сказали, что они готовятся к возвращению к переговорам. Но мы пока не видели никаких свидетельств этого. Полагаю, в России понимают, что если они хотят экспортировать свои удобрения, то им нужно будет вернуться к этому соглашению", - сказала она журналистам на брифинге.

По ее словам, в Вашингтоне "видят признаки заинтересованности России вернуться к переговорам".

"Я надеюсь, что Россия придет к пониманию важности этого соглашения. Она получает выгоду благодаря этому соглашению по зерну", - заявила дипломат.

Ранее американский постпред исключила помощь ООН в экспорте российских удобрений без продления "зерновой сделки".

"Относительно зерновой сделки, генсек ООН (Антониу Гутерриш - ИФ) продолжает усилия для того, чтобы найти способы продвинуться в вопросе возвращения России к выполнению сделки", - сказала Томас-Гринфилд.

"Но если Россия не участвует в сделке, то этого (помощи ООН - ИФ) не будет", - добавила она.

ООН США Россия Линда Томас-Гринфилд Антониу Гутерриш зерновая сделка
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