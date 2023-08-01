Постпред США в ООН исключила помощь в экспорте удобрений РФ без продления зерновой сделки

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Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на брифинге, что генсек ООН Антониу Гутерриш продолжает предпринимать попытки вернуть Россию к выполнению черноморской зерновой инициативы, и что без участия России в сделке ООН ей не будет помогать с экспортом зерна и удобрений.

"Относительно зерновой сделки генсек ООН продолжает усилия для того, чтобы найти способы продвинуться в вопросе возвращения России к выполнению сделки", - сказала она.

Дипломат напомнила, что сделка предполагала помощь России с экспортом удобрений.

"Но если Россия не участвует в сделке, то этого (помощи ООН - ИФ) не будет", - считает она.

Слова Томас-Гринфилд прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Постпред США в ООН считает, что, если РФ вышла из зерновой сделки, то договоренность о содействии экспорту удобрений и продовольствия РФ больше не работает", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

"Постпреду США должно быть известно, что эта часть сделки и не работала как раз из-за козней США. Не надо делать вид, что Вашингтон из кожи вон лез, чтобы способствовать поставкам российских удобрений и продовольствия в рамках "сделки", - заявила Захарова.

17 июля российский МИД сообщил, что со следующего дня зерновая сделка прекращает действие. В Москве не раз отмечали, что российская часть стамбульских договоренностей выполняется.

На прошлой неделе президент Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что Россия не является противником зерновой сделки и готова вернуться в нее, как только будут выполнены все основные условия, выдвигавшиеся российской стороной, но так и не выполненные к моменту истечения последнего крайнего срока 17 июля.

В Стамбуле 22 июля 2022 года при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию морских коридоров для вывоза зерна из трех украинских портов с досмотром судов и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений.