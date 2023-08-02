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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

Что случилось этой ночью: среда, 2 августа

Новые обвинения против Трампа, Нигер открыл границы, ООН осудила атаки беспилотников в Москве

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональда Трампа обвинили в заговоре с целью обмана США и попытке остаться у власти после проигранных выборов 2020 года. Бывший американский президент должен явиться в федеральный суд Вашингтона в четверг. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что новые обвинения Минюста против Трампа призваны отвлечь внимание от расследования в отношении сына действующего главы Белого дома Джо Байдена - Хантера. С похожим заявлением выступил предвыборный штаб Трампа.

- Нигер открыл границы с пятью соседними странами, сообщает France24. Телеканал отмечает, что соответствующее заявление было сделано "через несколько часов после вылета первого французского эвакуационного рейса".

- ООН осудила удары беспилотниками в Москве. В организации отметили, что выступают против "всех атак по гражданским объектам, где бы они ни происходили".

- Польша заявила о нарушении воздушного пространства страны белорусскими вертолетами. После инцидента польский министр обороны Мариуш Блащак решил усилить военное присутствие на границе с Белоруссией.

- Постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд исключила помощь в экспорте из РФ удобрений без продления "зерновой сделки". При этом, добавила она, Вашингтон видит "признаки заинтересованности" России в возобновлении соглашения.

- Никол Пашинян заявил о недоверии к Баку из-за непризнания территориальной целостности Армении. По словам армянского премьер-министра, стороны договорились о взаимном признании территорий на встрече в Брюсселе, однако президент Азербайджана Ильхам Алиев пока не подтвердил это публично.

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