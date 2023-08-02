Спикер палаты представителей назвал обвинения против Трампа отвлечением внимания от сына Байдена

Вице-президент США и лидеры демократов поддержали обвинения

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что новые обвинения Минюста против экс-президента Дональда Трампа призваны отвлечь внимание от расследования в отношении сына действующего главы Белого дома Джо Байдена - Хантера.

"Недавно мы узнали: Хантер получал деньги из Китая (что противоречит заявлению президента Байдена), президент Байден беседовал с деловыми партнерами Хантера более 20 раз (что противоречит заявлениям Байдена ранее), министерство юстиции Байдена пыталось тайно предоставить Хантеру широкую неприкосновенность (...), и только вчера новый опрос показал, что президент Трамп, без сомнения, является ведущим политическим оппонентом Байдена", - написал Маккарти в твиттере.

"Каждый в Америке мог видеть, что должно было произойти дальше: попытка министерства юстиции отвлечь внимание от новостей и напасть на главного претендента на выдвижение от республиканцев, президента Трампа", - добавил он.

С похожим заявлением выступил и предвыборный штаб Трампа.

Он отметил, что обвинения против Трампа - "не более чем последняя коррупционная глава в продолжающейся жалкой попытке преступной семьи Байденов и их вооруженного министерства юстиции вмешаться в президентские выборы 2024 года, на которых президент Трамп является бесспорным лидером."

В свою очередь, член палаты представителей Мэтт Гетц, как сообщает The Hill, внес законопроект о запрете федерального финансирования офиса спецпрокурора Джека Смита, который ведет расследование предполагаемых преступлений 45-го американского президента.

"Прекратите охоту на ведьм Джека Смита против президента Трампа", - написал он в твиттере.

Еще один кандидат в президенты США от республиканцев Рон Десантис призвал "провести реформы, чтобы американцы имели право переносить дела из Вашингтона, округ Колумбия, в свои родные округа".

Тем временем бывший вице-президент Майк Пенс заявил, что нынешнее обвинение "служит важным напоминанием: любой, кто ставит себя выше Конституции, никогда не должен быть президентом США".

"6 января бывший президент Трамп потребовал, чтобы я сделал выбор между ним и Конституцией. Я выбрал Конституцию и всегда буду выбирать (ее - ИФ)", - говорится в заявлении Пенса, которое цитируют СМИ.

Лидеры демократического большинства в сенате Чак Шумер и меньшинства в палате представителей Хаким Джеффрис назвали третье обвинение против Трампа "самым серьезным и наиболее последовательным на сегодняшний день".

"Восстание 6 января 2021 года было одним из самых печальных и позорных дней в американской истории, лично организованным Дональдом Трампом и подпитываемым его коварной большой ложью в попытке подорвать выборы 2020 года", - сказано в совместном заявлении демократов.

Они призвали как сторонников, так и критиков бывшего президента "позволить этому делу мирно пройти в суде".

Ранее Трампу предъявили обвинения в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке остаться у власти после поражения в них, воспользоваться штурмом Капитолии 6 января 2021 года.

На текущий момент 45-й президент США является фигурантом трех дел. Помимо попытки использовать штурм Капитолия, он обвиняется в незаконном хранении секретных документов и нарушениях, связанных с бизнесом.

Трамп не признает себя виновным ни по одному из дел. Как показывают опросы, судебные разбирательства не влияют на политические перспективы бывшего главы государства: он уверенно опережает по популярности других участников праймериз от Республиканской партии. Поэтому СМИ высоко оценивают шансы Трампа победить в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США.