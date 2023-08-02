Блинкен выразил поддержку президенту Нигера

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Нигера Мохамедом Базумом, сообщает американское внешнеполитическое ведомство.

"Госсекретарь заявил о неизменной и непоколебимой поддержке США президента Базума и демократии в Нигере", - говорится в сообщении.

Глава госдепа подчеркнул, что США "отвергают попытки свержения конституционного порядка" и вместе с народом Нигера, Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС), Африканским союзом и международными партнерами "поддерживают демократическое правительство и уважают верховенство закона и права человека".

26 июля стало известно, что часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступили против главы государства Мохамеда Базума, которого схватили и отстранили от власти. 27 июля командование нигерийской армии заявило о поддержке сместивших Базума бойцов.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В ходе видеообращения к согражданам его представили как лидера путчистов, отстранивших президента от власти.

Ранее Блинкен заявил, что продолжение американской помощи, общая сумма которой составляет примерно $400 млн, будет зависеть от освобождения Базума и восстановления демократического правления.