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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

ЭКОВАС считает военное вмешательство в Нигер самым крайним вариантом

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Экономическом сообществе западноафриканских государств (ЭКОВАС) заявили, что могут прибегнуть к военному вмешательству в ситуацию в Нигере только в крайнем случае, пишет Le Figaro.

"Возможность военного вмешательства - это последний вариант, который рассматривается. Это крайняя мера, к которой мы прибегнем, но мы должны подготовиться и к такой возможной ситуации", - сказал Абдулфатар Муса, курирующий в ЭКОВАС политические дела и вопросы безопасности.

Ранее на этой неделе власти Мали и Буркина-Фасо объявили о поддержке военных, отстранивших от власти президента Нигера, и предостерегли от иностранного военного вмешательства в дела этой страны. Они предупредили, что иностранное военное вмешательство, нацеленное на восстановление власти президента Нигера Мохамеда Базума "было бы равносильно объявлению войны против Мали и Буркина-Фасо". Также обе страны пригрозили выйти из ЭКОВАС в случае иностранной военной операции в Нигере.

26 июля стало известно, что бойцы президентской гвардии Нигера выступила против президента Базума, захватила его и отстранила от власти. Генштаб ВС Нигера заявил о поддержке путчистов. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

США, Франция, ЕС, Африканский союз, ЭКОВАС осудили военный переворот.

СМИ также напоминают, что путч в Нигере стал седьмым военным переворотом в странах Западной и Центральной Африки меньше чем за три года.

Нигер Франция ЭКОВАС Абдурахман Тчиани Мохамед Базум
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