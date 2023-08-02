Нигер открыл границы с соседними странами

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Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Сухопутные и воздушные границы Нигера с пятью соседними странами вновь открыты, передает France24 со ссылкой на представителя нигерийских военных.

"Сухопутные и воздушные границы с Алжиром, Буркина-Фасо, Ливией, Мали и Чадом вновь открыты с сегодняшнего дня", - сказал он в эфире национального телевидения Нигера.

France24 отмечает, что заявление было сделано "через несколько часов после вылета первого французского эвакуационного рейса".

Во вторник в генштабе Франции заявили, что не планируют возвращать из Нигера 1,5 тыс. французских военнослужащих.

Отмечалось, что операция по эвакуации касается только гражданских лиц.

Париж уже направил в столицу Нигера Ниамей три самолета для вывоза соотечественников и граждан других европейских стран.

Границы Нигера были закрыты с 27 июля.

26 июля стало известно, что часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, его схватили и отстранили от власти. Командование нигерской армии заявило о поддержке бойцов, сместивших президентом.

Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

Франция осудила военный переворот.