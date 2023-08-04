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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

В Белоруссии назвали санкции ЕС попыткой неприкрытого вмешательства во внутренние дела страны

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - В министерстве иностранных дел Белоруссии, комментируя введение новых санкций ЕС, заявили о разрушении путей возврата к приемлемому уровню белорусско-европейских отношений.

"Белорусская сторона откровенно разочарована решением Европейского союза от 3 августа 2023 года ввести новые санкции против республики Беларусь. Рассматриваем данный шаг как продолжение недружественной политики ЕС в отношении нашей страны, очередную попытку неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Очевидно, что такие действия Брюсселя разрушают пути возврата к приемлемому уровню белорусско-европейских отношений", - говорится в сообщении.

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Там подчеркнули, что "односторонние принудительные меры прямо нарушают международное право, поскольку только Совет Безопасности ООН уполномочен на принятие подобных решений".

Накануне Совет ЕС утвердил расширение санкций в отношении Белоруссии до приведения их в соответствие с режимом санкций в отношении России.

В рамках расширения санкций введен запрет на экспорт в Белоруссию 53 видов высокотехнологичных товаров.

В соответствии с принятым решением, также введены персональные санкции в отношении трех белорусских юридических лиц - ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК", Минского электротехнического завода им.В.И.Козлова и концерна "Белнефтехим" (орган госуправления, курирует работу крупнейших предприятий нефтехимии).

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Ранее ЕС вводил секторальные санкции в отношении ряда белорусских экспортных товаров. В июне 2022 года вступили запреты ЕС на прямые или косвенные поставки из Белоруссии изделий из древесины и лесоматериалов, цемента и цементных изделий, изделий из железа и стали, резиновых изделий. Запреты вступили в силу 4 июня 2022 года.

В июне 2021 года ЕС ограничил торговлю белорусскими нефтепродуктами и калийными удобрениями.

Белоруссия ЕС
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