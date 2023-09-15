Минск надеется на скорое снятие санкций с калийной отрасли Белоруссии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Минске надеются на скорое снятие санкций против белорусских калийных удобрений, которые ставят под угрозу продовольственную безопасность регионов и даже континентов, заявил посол Белоруссии в Москве Дмитрий Крутой на круглом столе, организованном дипломатической академией при поддержке МИД России.

Заявления дипломата приводит сайт посольства Белоруссии.

"Белорусская сторона находится в постоянном контакте с Россией, структурами ООН и надеется на скорейшее снятие санкций с белорусского калия, восстановление его беспрепятственного транзита на мировые рынки", - сказал Крутой.

По его словам, Белоруссия "неоднократно на различных площадках обращала внимание, что незаконные западные санкции против калийной отрасли Беларуси несут крайне негативные последствия для глобального рынка продовольствия.

Он напомнил, что "Беларуськалий" (находится под санкциями Евросоюза с июня 2022 года) - второй по величине производитель калия в мире.

"До незаконного прекращения транзита белорусских удобрений через порты стран Прибалтики, нарушающего, в том числе, юридические права страны, не имеющей выхода к морю, доля Беларуси в мировой торговле калийными удобрениями составляла 22,5%", - сказал посол.

По словам Крутого, снижение экспорта из Белоруссии привело в 2022 году к падению мирового калийного рынка на 16%, или 6 млн тонн по сравнению с 2021 годом.

"Незаконные и полностью абсурдные действия Литвы и Польши ставят под угрозу продовольственную безопасность не просто отдельных стран, а целых регионов и континентов. По нашим оценкам на основе данных ФАО ООН, почти полное исчезновение Беларуси из перечня поставщиков калия в 2022 году привело к падению на 17 процентов урожая зерна в Африке. В этом году поставки в Африку остались полностью парализованы из-за действий Литвы", - заявил Крутой.