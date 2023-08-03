Еврокомиссия согласовала расширение санкций против Белоруссии

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Еврокомиссия согласовала расширение санкций в отношении Белоруссии до приведения их в соответствие с режимом санкций против России.

"Новые меры обеспечивают более тесное согласование санкций ЕС в отношении России и Белоруссии и помогут обеспечить невозможность обхода российских санкций через Белоруссию. (...). Изменения также приводят санкции в отношении Белоруссии в соответствие с режимом санкций в отношении России", - говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

В сообщении отмечается, что посредством новых мер распространяется запрет на экспорт в республику "ряда особо чувствительных товаров и технологий, которые способствуют военно-техническому совершенствованию Белоруссии". Помимо этого, вводится дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли.

При этом "эти ограничительные меры вводятся в ускоренном порядке ввиду срочности", говорится в сообщении.

26 июля постпреды стран Евросоюза согласовали введение нового пакета санкций в отношении Белоруссии. После одобрения постпредами, ЕС должен был провести окончательное утверждение ограничительных мер. Затем санкционный список опубликуют в Официальном журнале Евросоюза.

Ранее стало известно, что Евросоюз подготовил в отношении Белоруссии пакет ограничений, который включает в себя секторальные санкции в отношении продукции военного и двойного назначения, оружия, амуниции, авиационной продукции и технологий. Отмечалось, что новые меры аналогичны введенным ранее против России и призваны блокировать поставку через Белоруссию в РФ товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Ранее ЕС принял шесть пакетов антибелорусских санкций.