В Алжире заявили делегации ЭКОВАС о необходимости мирного решения кризиса в Нигере

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Власти Алжира предостерегли в пятницу делегацию Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) от реализации идеи военного вмешательства в Нигере, сообщает агентство ЭФЭ.

"Нужно использовать все мирные и дипломатические инструменты, чтобы избежать сценария с применением силы. Силовое вмешательство способно лишь осложнить ситуацию не только в Нигере, но и во всем нашем регионе", - заявил делегации глава алжирского МИД Ахмед Аттаф.

Ранее сообщалось, что военачальники стран ЭКОВАС в пятницу завершают трехдневные переговоры, на которых обсуждают возможность отправки своих воинских контингентов в Нигер.

Ранее в ЭКОВАС призвали военных в Нигере до воскресенья вернуть власть президенту страны Мохамеду Базуму. Если этого не произойдет, то лидеры стран-членов ЭКОВАС не исключили вариант с военным вмешательством. Со своей стороны, власти Мали и Буркина-Фасо предупредили, что в случае военной операции ЭКОВАС они покинут это интеграционное объединение и будут готовы участвовать в боевых действиях на стороне Нигера.

26 июля стало известно, что часть служащих президентской гвардии Нигера выступила против президента Базума, который был схвачен и отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера заявил, что военное командование поддержало бойцов президентской гвардии, которые выступили против Базума. Новым лидером страны был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани.

США, Франция, ЕС, Африканский союз, ЭКОВАС осудили военный переворот. Однако его поддержали Мали и Буркина-Фасо: эти две страны предупредили, что воспримут как объявление войны против них любое иностранное военное вмешательство в Нигере.