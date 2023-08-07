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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:52

Нигер посетит совместная делегация Мали и Буркина-Фасо

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Совместная делегация чиновников из Мали и Буркина-Фасо 7 августа отправилась в столицу Нигера Ниамей, чтобы выразить поддержку захватившим власть военным, сообщают в понедельник франкоязычные СМИ.

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Делегацию возглавил один из представителей военного руководства Мали, полковник Абдулайе Маига. В малийской армии отметили, что цель поездки - выразить солидарность с народом Нигера.

26 июля президент Нигера Мохамед Базум был задержан офицерами собственной гвардии и отстранен от власти. Путчистов поддержал Генштаб ВС страны. Новым лидером был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. В телеобращении к населению он заявил, что военные взяли власть в свои руки из-за ряда накопившихся проблем в стране, в том числе экономических, а также из-за коррупции и отсутствия безопасности.

Ранее Мали и Буркина-Фасо поддержали путчистов. Более того, их власти предупредили, что воспримут как объявление им войны любую иностранную военную интервенцию в Нигере. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

Буркина-Фасо Мали Нигер Ниамей Абдулайе Маига Абдурахман Тчиани
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