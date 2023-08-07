Глава Тульчинской епархии УПЦ осужден в Виннице на 5 лет за оправдание СВО и критику раскола
Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан решением Винницкого горсуда Украины приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщили в понедельник украинские СМИ.
Иерарху вменили в вину оправдание СВО, попытку свержения конституционного строя, посягательство на территориальную целостность Украины и критику церковного раскола.
Отмечается, что до вступления приговора в силу митрополит будет находиться под домашним арестом.