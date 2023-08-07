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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Наместник Киево-Печерской лавры освобожден из-под стражи

Наместник Киево-Печерской лавры освобожден из-под стражи
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в понедельник был освобожден из-под стражи, сообщил его адвокат протоиерей Никита Чекман у себя в телеграм-канале.

Он напомнил, что ранее Соломенским районным судом Киева была изменена мера пресечения митрополиту Павлу с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с избранием залога в размере 33 300 000 гривен (около 1 млн долларов).

На сайте Украинской православной церкви были обнародованы реквизиты, по которым каждый мог присоединиться и уплатить залог за митрополита Павла, ускорив его освобождение из следственного изолятора.

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"Сегодняшнее событие - это общая заслуга прихожан Украинской православной церкви, которые доказали, что нет ничего невозможного", - пишет адвокат, уточняя, что залог внесли около тысячи человек.

14 июля Соломенский суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры с домашнего ареста на заключение под стражу до 14 августа. При этом судьи предусмотрели возможность выхода под залог в $900 тысяч.

В вину архиерею вменяется интервью, в котором он отрицал существование Украины как суверенного государства. Кроме того, утверждалось, что митрополит назвал СВО "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года, и эти слова также стали поводом для обвинений.

Санкции статей, предъявленных наместнику лавры, предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее митрополит в своем видеообращении сообщил, что ему ставили ультиматум: прекращение уголовного преследования в обмен на выселение монахов из лавры и переход в неканоническую Православную церковь Украины. От сделки он отказался.

Украина Киево-Печерская лавра
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