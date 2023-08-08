Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Великобритания добавила 19 физлиц и компаний в антироссийские санкционные списки

Великобритания добавила 19 физлиц и компаний в антироссийские санкционные списки
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Британские власти сообщили во вторник, что добавили 10 физлиц и 9 компаний в связанные с Россией санкционные списки.

Так, среди попавших под британские ограничительные меры людей фигурируют несколько граждан Ирана, связанных с Paravar Pars Company, занимающейся производством летательных аппаратов. Также под санкциями оказался иранский бригадный генерал Али Реза Балали: в Лондоне его называют высокопоставленным советником командующего воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Кроме того, в списке значатся гражданин Словакии и гражданин Швейцарии.

В перечне юрлиц, против которых Лондон вводит санкции, значатся, в частности, Paravar Pars Company, ряд структур КСИР. Также в нем присутствуют компании из России, ОАЭ, Турции.

Также стало известно, что Великобритания распространила ограничительные меры на шесть белорусских предприятий, обновленный список опубликован во вторник министерством иностранных дел и международного развития страны.

Санкции коснулись холдинга "БелОМО", открытых акционерных обществ "Гомельский радиозавод", "Пеленг", "Оршанский авиаремонтный завод", "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", "Кидма тек".

В их отношении предусматривается замораживание активов и другие меры.

Иран Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На востоке США 1,1 млн домов остались без света из-за шторма, тысячи авиарейсов отменены

Польша направит дополнительно тысячу солдат на границу с Белоруссией

Польша направит дополнительно тысячу солдат на границу с Белоруссией

В Нигере ожидаются переговоры военных с представителями ЭКОВАС, ООН и Африканского союза

На юге Португалии эвакуировали 1,4 тыс. человек из-за крупных лесных пожаров

На юге Португалии эвакуировали 1,4 тыс. человек из-за крупных лесных пожаров

Два человека стали жертвами сильных штормов на Восточном побережье США

Два человека стали жертвами сильных штормов на Восточном побережье США

Что случилось этой ночью: вторник, 8 августа

Госсекретарь США считает, что отправка Россией зерна в страны Африки не остановит рост цен

Белый дом планирует запросить у Конгресса дополнительное финансирование Украины

Нуланд встретилась с путчистами в Нигере

Нуланд встретилась с путчистами в Нигере

МИД Мали расценил возможное внешнее вмешательство в ситуацию в Нигере как катастрофу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });