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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Великобритания ввела санкции против двух белорусских компаний

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании в пакет санкций против России включило белорусские компании - ОАО "Планар" и госпредприятие "Завод точной электромеханики".

Теперь британским компаниям предписывается проверить наличие деловых отношений с этими предприятиями и заморозить их счета, если такие обнаружатся в случае обнаружения.

"Планар" занимается научно-техническими разработки и производство специального оптико-механического технологического оборудования и микроэлектроники.

Завод точной электромеханики является управляющей компанией холдинга "Высокоточная электромеханика", который действует с мая 2015 года. Основными направлениями деятельности предприятия являются разработка и производство различного оборудования и предоставление телекоммуникационных услуг.

В прошлый раз Великобритания расширяла санкционный список по Белоруссии в августе 2023 года. Тогда санкции затронули холдинг "БелОМО", открытые акционерные общества "Гомельский радиозавод", "Пеленг", "Оршанский авиаремонтный завод", "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", "Кидма тек".

Великобритания БелОМО Белоруссия Планар
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