OFAC заморозила платежи индийских ювелиров на $26 млн, заподозрив их в покупке алмазов из РФ

Фото: Getty Images

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) заморозило около десятка денежных переводов на сумму почти $26 млн, осуществленных несколькими индийским компаниям, которые, по мнению OFAC, импортировали алмазное сырье из России, сообщает индийское издание The Economic Times.

Меры OFAC затронули дочерние компании индийских ювелиров в ОАЭ, чьи выплаты в долларах были приостановлены из-за подозрений в том, что их поставщики имеют российское происхождение или связаны с российскими горнодобывающими компаниями и организациями, находящимися под санкциями. Эти деньги не дошли до продавцов алмазного сырья, так как банки получили указания на этот счет от властей США, сообщил The Economic Times источник в алмазной отрасли.

Индийский отраслевой регулятор, Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), пытается урегулировать эту ситуацию с OFAC, сообщил изданию глава GJEPC Випул Шах. "Мы пытаемся объяснить ОFAC, что платежи производились организациям, не подпадающим под санкции, и некоторым российским организациям, задолго до вступления санкций в силу", - сообщил он.

Прямой импорт алмазов из России очень незначителен, заявил Випул Шах.

По словам замглавы GJEPC Кирита Бансали, в ближайшее время пройдет еще один раунд переговоров с представителями стран G7, в ходе которых правительство Индии попытается достичь компромисса, обеспечив поставки алмазов, но в то же время защитив интересы правительства США.

По данным Бансали, некоторые базирующиеся в Дубае индийские импортеры не получали платежи в течение полугода.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира.

США в марте прошлого года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list. В настоящее время Индия может свободно экспортировать бриллианты, произведенные из российского алмазного сырья, в США и страны G7, если они претерпевают существенную обработку в индийской отрасли огранки и полировки драгоценных камней. Тем не менее, G7 намеревается внедрить систему отслеживания алмазного сырья российского происхождения, чтобы ограничить доходы РФ от экспорта этих драгоценных камней.

Санкции США в отношении российских алмазов наносят серьезный ущерб индийскому центру производства бриллиантов Сурату, основным поставщиком алмазного сырья для которого является российская "АЛРОСА", сообщали индийские СМИ. В мае-июне из-за нехватки алмазного сырья значительная часть из 1 млн индийских огранщиков была отправлена в отпуск без сохранения заработной платы. Часть огранщиков потеряла работу.