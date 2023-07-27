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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

В GJEPC не считают санкции на алмазы из РФ причиной сокращения индийской огранки

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Загрузка индийских гранильных предприятий в настоящее время остается на уровне 80-85%; проблемой является не фактор доступности алмазов из России, а сокращение спроса на ювелирные изделия с бриллиантами на ключевых рынках. Об этом сообщил "Интерфаксу" вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC) Кирит Бансали в кулуарах форума "Россия - Африка".

"Около 15-20% снижение (загрузки мощностей - ИФ)", - сказал он.

Он отметил, что снижение загрузки огранщиков вызвано скорее сокращением спроса, чем дефицитом сырья: "Есть небольшие сложности со спросом в США и Китае. Спрос в Китае замедлился. Это совокупность факторов".

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"АЛРОСА" продолжает поставки алмазов в Индию на "прежнем уровне", подчеркнул Бансали.

Ранее глава GJEPC Випул Шах сообщал, что экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии может сократится на 10-15% в текущем финансовом году (начался 1 апреля) из-за замедления спроса на ключевых рынках, таких как США и Китай.

Индия является одним из основных покупателей алмазов, в первую очередь мелкого алмазного сырья из России, и крупнейшим в мире центром производства бриллиантов, в этой стране изготавливается 95% бриллиантов мира.

США в марте прошлого года запретили ввоз алмазов и бриллиантов из России, а в апреле "АЛРОСА" попала в SDN list. В настоящее время Индия может свободно экспортировать бриллианты, произведенные из российского алмазного сырья, в США и страны G7, если они претерпевают существенную обработку в индийской отрасли огранки и полировки драгоценных камней. Тем не менее, G7 намеревается внедрить систему отслеживания алмазного сырья российского происхождения, чтобы ограничить доходы РФ от экспорта этих драгоценных камней.

Санкции США в отношении российских алмазов наносят серьезный ущерб индийскому центру производства бриллиантов Сурату, основным поставщиком алмазного сырья для которого является российская "АЛРОСА". В мае-июне из-за нехватки алмазного сырья значительная часть из 1 млн индийских огранщиков была отправлена в отпуск без сохранения заработной платы. Часть огранщиков потеряла работу, сообщали индийские СМИ.

GJEPC Индия АЛРОСА
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