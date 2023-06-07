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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Индийские чиновники обсудили с Госдепом санкции против российских алмазов

Индийские чиновники обсудили с Госдепом санкции против российских алмазов
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Представительная делегация индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) обсуждала санкции в отношении российских алмазов со специальным советником по санкциям Госдепартамента США Брэдом Бруксом Рубином.

Об этом пишет The Economic Times.

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Санкции наносят серьезный ущерб индийскому центру производства бриллиантов Сурату, основным поставщиком алмазного сырья в который является российская "АЛРОСА", контролирующая треть мирового производства алмазов.

Глава GJEPC Випул Шах сообщил изданию, что основное внимание в ходе встречи уделялось эффективности способов реализации санкционных механизмов в отношении алмазов российского происхождения.

Представители администрации США сообщили представителям GJEPC, что проведут обсуждение санкций и дадут им знать, сказал Шах.

Делегация GJEPC встречалась с Рубином во время ювелирной выставки JCK 2023 в Лас-Вегасе в начале июня. Также делегация общалась с советником премьер-министра Бельгии Скандером Насра.

Теперь представители индийского регулятора планируют поехать в Россию и обсудить влияние санкций на индийскую торговлю алмазами.

На майской встрече стран G7 были введены новые санкции в отношении российских алмазов. G7 объявила, что происхождение алмазов будет определяться с помощью методов отслеживания, которые сократят оборот российских алмазов на мировых рынках.

Это стало большим ударом по индийской гранильной отрасли, которая производит 9 из 10 бриллиантов в мире, пишет издание. В центре огранки Сурат работает 1 млн рабочих. Так как американские санкции не препятствовали поставкам алмазов в Индию, российские алмазы, по данным The Economic times, продолжали поступать в Индию для огранки и полировки, проходя через такие торговые центры, как Антверпен и Дубай. Из-за нехватки алмазного сырья 300 тысяч рабочих в Сурате были отправлены в 20-дневный отпуск без сохранения заработной платы. Подразделения по обработке алмазов сократили работу с двух до одной смены, а 15-20 тысяч рабочих потеряли работу, сообщает издание.

АЛРОСА Госдепартамент США Индия Сурат GJEPC
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