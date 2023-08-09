Число жертв наводнения в Пекине превысило 30 человек, почти 20 пропали без вести

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Число жертв мощного наводнения в Пекине достигло 33 человек, еще 18 человек числятся пропавшими без вести, сообщают в среду западные и местные СМИ.

По информации китайских официальных СМИ, вице-мэр Пекина Ся Линьмао в ходе пресс-конференции заявил, что гибель людей произошла из-за обрушения домов, и еще несколько погибли в ходе спасательных работ. Кроме того, он отметил, что среди пропавших без вести пятеро - спасатели. Также чиновник уточнил, что привел данные жертв по состоянию на 8 августа, и что спасательные работы продолжаются.

Агентство Associated Press со ссылкой на вице-мэра Пекина сообщает, что наиболее сильный урон наводнение и ливни нанесли районам на западной окраине города. Удар стихии привел к обрушению более 59 тыс. домов, повреждены еще почти 150 тыс. Затоплены более 15 тыс. гектаров пахотных земель. Повреждены десятки автодорог, более 100 мостов. По словам вице-мэра, учитывая уровень повреждений, для полного восстановления города после этого наводнения может потребоваться до трех лет.

При этом на севере Китая в ближайшее время вновь ожидаются мощные ливни.

Также наводнения затронули провинции Хэбэй, Цзилинь, Хэйлунцзян.

С конца июля и по начало августа на китайскую столицу обрушились проливные дожди, вызванные тайфуном "Доксури".

В то же время другие части страны страдают от высоких температур и жары. Во Внутренней Монголии более 5 тыс. пожарных борются с лесными пожарами.