В Китае привлекли тысячи военных и полицейских для ликвидации последствий тайфуна "Доксури"

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Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Власти КНР задействовали более двух тысяч военнослужащих и свыше пяти тысяч сотрудников Народной вооружённой полиции, чтобы преодолеть последствия наводнений, вызванных тайфуном "Доксури", сообщает в воскресенье South China Morning Post (SCMP).

Военные и полицейские укрепляют берега рек мешками с песком, помогают чинить дороги, доставляют припасы в провинциях Хэйлунцзян и Гирин на севере КНР. Также они содействовали эвакуации примерно трех тысяч граждан.

28 июля тайфун "Доксури" обрушился на провинцию Фуцзянь на юго-востоке КНР, затем начал смещаться на север и прошел через Пекин и провинцию Хэбэй. Столица Китая пережила самые сильные за 140 лет ливни, а в уезде Линьчэн (провинция Хэбэй) с субботы по понедельник выпало 99 см осадков - двухгодичная норма дождей в регионе. В этой провинции бедствие затронуло 2,2 млн человек.

Из-за ненастья в стране погибли более 30 человек, в том числе 11 в Пекине. В городском уезде Шулань погибли вице-мэр и трое его сотрудников, когда в минувшую пятницу выехали на место событий оценить масштаб бедствия.

По данным SCMP, вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина после руководства спасательными работами в районе Мэньтоугоу направили в портовый город Тяньцзинь с целью проследить за борьбой с паводками и оказанием помощи. Чжан Гоцин отмечал, что приоритет - доставка необходимых вещей пострадавшим, включая еду, питьевую воду, одежду, медикаменты. Он добавил, что люди, затронутые ненастьем, должны получить компенсации.