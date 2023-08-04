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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:49

Тайфун "Доксури" достиг северо-востока Китая

Тайфун "Доксури" достиг северо-востока Китая
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Власти граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян заявили об угрозе выхода рек из берегов из-за ливней, вызванных тайфуном "Доксури", сообщает Channel News Asia.

Метеорологи также предупреждают об обильных осадках, грозах и сильных ветрах в этом районе, жителей провинции призвали оставаться дома.

Ливни уже привели к подтоплениям в административном центре провинции Харбине. Синоптики предупреждают, что к субботе уровень воды в реке Ялуцзян может достигнуть критической отметки. Высок риск выхода из берегов горных рек, наводнений в городах и сельской местности, затопления возделываемых земель.

Метеослужбы прогнозируют, что позднее сильные дожди пройдут в автономном районе Внутренняя Монголия, частично в провинциях Гирин и Ляонин.

Ранее стало известно, что на севере Китая в результате вызванных проливными дождями наводнений погибли не менее 20 человек. Еще 27 человек числятся пропавшими без вести, 45 тысяч жителей столицы серьезно пострадали, 127 тысяч были эвакуированы.

Отмечается, что уровень осадков был самым высоким в Пекине за последние 15 лет.

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник потребовал активизировать поиск пропавших, организовать спасательные работы и помощь пострадавшим от стихии, обеспечить оказание медпомощи раненым.

На предотвращение наводнений и ликвидацию последствий стихийных бедствий в городах Пекин, Тяньцзинь и провинции Хэбэй выделено 110 млн юаней ($15,43 млн).

Дожди в Пекине

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Пекин Китай Харбин Хэйлунцзян Ялуцзян Доксури
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