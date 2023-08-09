Ливни на юге Норвегии привели к сходу оползней, сотни человек эвакуированы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Сильные ливни обрушились на южную часть Норвегии и центральные районы Швеции, сообщают европейские СМИ.

На юге Норвегии дожди привели к сходу оползней. Полиция эвакуировала более 600 человек из населенных пунктов, расположенных к северу от Осло.

В норвежском Управлении водными ресурсами и энергетикой во вторник продлили действие "красного" уровня опасности по стране из-за наводнений и схода оползней.

Непогода бушует в Норвегии уже несколько дней. Ливни привели к опасному поднятию уровня воды, затоплены некоторые дороги, повалены деревья, что привело к сбоям в движении транспорта, в том числе железнодорожного.

"Ситуация очень серьезная. Она может привести к значительным последствиям и ущербу", - говорится в сообщении Норвежского метеорологического института.

Второй по величине населения город Швеции, Гётеборг, также борется с последствиями мощных дождей. Больше половины улиц затоплено.

Шведский метеорологический гидрологический институт также оставил в среду в силе повышенный - "красный" - уровень опасности в западных районах страны.