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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

На севере Европы из-за штормов закрыли паромные переправы

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Сильный ветер и ливни 8 августа обрушились на Норвегию, Швецию, Финляндию, сообщают европейские СМИ.

Штормовая погода привела к закрытию паромных переправ, затоплению улиц и дорог. Ветер сносил крыши домов, повалены деревья.

В Осло жителей призвали не выходить из дома без острой необходимости и работать из дома. В норвежском Управлении водными ресурсами и энергетикой предупредили о "чрезвычайно сильных дождях" на юге страны и необходимости "отказаться от необязательных поездок" из-за угрозы наводнений.

В Финляндии также поручили работодателям оценить необходимость поездок работников в офисы и по возможности разрешить им работать из дома.

В центральной части Швеции во вторник объявили повышенный - красный - уровень опасности из-за ливней, которые привели к поднятию уровня рек. Спасатели провели эвакуацию десятков жителей в нескольких пострадавших районах на юге Норвегии и в Швеции. Отмечается, что службы спасения задействовали для этих целей вертолеты.

На востоке Швеции из-за дождей подмыло железнодорожные пути и с рельсов сошел пассажирский поезд, в котором находилось 120 человек, пишет The Local. Три человека получили травмы. Движение по этому участку пути прервано, поскольку поезд невозможно поднять и убрать, пока не кончатся дожди.

Осло Финляндия Норвегия Швеция
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