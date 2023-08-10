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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Несколько тысяч человек эвакуировали в Норвегии из-за наводнений

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Около четырех тысяч человек, проживающих на юге и востоке Норвегии вблизи рек и водоемов, вынуждены эвакуироваться из-за наводнений, вызванных сильными ливнями, которые продолжаются в стране с начала недели, сообщает агентство Associated Press (AP).

Для эвакуации жителей удаленных районов спасатели задействовали вертолеты.

Власти Норвегии предупреждают, что наводнения могут продлиться до пятницы, поэтому основные магистрали страны будут закрыты в ближайшие несколько дней.

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Непростая ситуация складывается и в ряде мест на юге Норвегии. Управление водных ресурсов и энергетики в четверг для южной части страны сменило оранжевый уровень опасности возникновения наводнений и оползней на максимальный - красный.

Накануне в южной части Норвегии после разлива реки Гломма, самой длинной в стране, частично прорвало дамбу. В местной полиции сообщили, что эксперты пытаются оценить ущерб, нанесенный прорывом дамбы.

Также в среду власти страны предупредили о возможном обрушении железнодорожного моста над рекой Логен в южной части Норвегии. Однако в четверг представители министерства транспорта и связи Норвегии сообщили, что мост устойчив, но движение по нему еще не возобновилось.

В понедельник севера Европы достиг шторм "Ганс". Ливни, сопровождаемые сильными ветрами, во вторник обрушились на Норвегию, Швецию и Финляндию. Штормовая погода привела к закрытию паромных переправ, затоплению улиц и дорог.

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В Финляндии работодателям поручили оценить необходимость поездок работников в офисы и по возможности разрешить им работать из дома.

В центральной части Швеции во вторник объявили повышенный - красный - уровень опасности из-за ливней, которые привели к поднятию уровня рек. Повышенный уровень опасности также действует в западных районах страны.

В частности, второй по величине населения город Швеции, Гётеборг, борется с последствиями мощных дождей. Более половины улиц затоплено. Кроме того, спасатели провели эвакуацию десятков жителей в нескольких пострадавших районах Швеции.

Норвегия
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