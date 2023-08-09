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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Посольство Саудовской Аравии после семилетнего перерыва возобновило работу в Иране

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Посольство Саудовской Аравии в Тегеране, спустя семь лет после закрытия дипмиссии королевства в Иране, снова действует, сообщает в среду ИРНА со ссылкой на источник.

"Представитель МИД заявил в среду на условиях анонимности ИРНА, что саудовское посольство в Тегеране официально открылось вновь в воскресенье, 6 августа", - передает агентство.

В июне состоялась церемония открытия иранского посольства в Эр-Рияде в присутствии нового посла Ирана Алирезы Энайяти, который ранее возглавлял посольство республики в Кувейте.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией значительно осложнились в 2016 году после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, критиковавшего саудовскую монархию. Вслед за этим в Тегеране демонстранты совершили нападение на посольство Саудовской Аравии, в ответ Эр-Рияд разорвал дипотношения с Ираном.

В марте этого года при посредничестве Китая Иран и Саудовская Аравия договорились о восстановлении дипломатических отношений.

Иран Саудовская Аравия
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