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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Глава МИД Ирана намерен нанести визит в Саудовскую Аравию, впервые с 2016 г.

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, как ожидается, 17 августа, посетит с визитом Саудовскую Аравию, спустя семь лет после разрыва дипотношений между двумя странами сообщили в понедельник иранские СМИ.

Сам иранский министр, которого цитируют иранские СМИ, заявил журналистам, что в ходе предстоящего визита в Эр-Рияд его будет сопровождать новый посол Исламской республики, который официально начнет работ в Королевстве.

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"Новый посол Саудовской Аравии вскоре также приступит к работе в Тегеране. А дипломатический и консульский состав Королевства уже начал свою работу в Иране", - сообщил Абдоллахиан

В свою очередь официальный представитель иранского МИД Насер Канаани сообщил на брифинге в понедельник, что президент Исламской республики Ибрахим Раиси получил приглашение посетить с визитом Эр-Рияд. Сроки поездки пока не согласованы.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией, считающихся лидерами двух основных течений ислама - шиизма и суннизма, резко осложнились в 2016 году после того, как в Эр-Рияде казнили влиятельного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, критиковавшего саудовскую монархию. Вслед за этим в Тегеране демонстранты совершили нападение на посольство Саудовской Аравии, в ответ Эр-Рияд разорвал дипотношения с Ираном.

В марте этого года Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая договорились о восстановлении дипломатических отношений.

Иран Саудовская Аравия
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