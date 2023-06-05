В Эр-Рияде 6 июня откроется посольство Ирана после семилетнего перерыва

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Эр-Рияде 6 июня пройдет церемония открытия посольства Ирана, в ней примет участие посол Алиреза Энайяти, ранее руководивший дипмиссией в Кувейте, сообщают иранские СМИ со ссылкой на МИД страны.

О возобновлении работы посольства в Саудовской Аравии иранский МИД объявлял 1 мая.

Восстановить дипломатические отношения, разорванные в 2016 году, Иран и Саудовская Аравия договорились договорились в марте при посредничестве Китая.

Отношения двух стран испортились в 2016 году после казни влиятельного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, критиковавшего саудовскую монархию. Протестующие против казни напали на саудовское посольство в Тегеране, после чего Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном.

Эр-Рияд пока не назвал дату возобновления работы своего посольства в Тегеране.