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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

США и Саудовская Аравия согласовали рамки соглашения о нормализации связей Эр-Рияда с Израилем

В обмен на уступки США хотят от Саудовской Аравии дистанцирования от КНР

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - США и Саудовская Аравия достигли договоренностей об основах будущего соглашения о нормализации отношений королевства и Израиля, сообщает в среду The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

"США и Саудовская Аравия согласились по поводу общих контуров соглашения, по которому Саудовская Аравия признает Израиль - в обмен на уступки палестинцам, гарантии безопасности США и помощь в развитии гражданской ядерной программы, заявили американские официальные лица", - пишет газета.

"Как сказали представители властей, в обмен на существенные уступки США Саудовской Аравии администрация американского президента Джо Байдена пытается получить заверения королевства, что оно дистанцируется - в экономической и военной сфере - от Китая", - отмечает издание.

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В частности, в Вашингтоне хотят гарантий от Эр-Рияда, что он не разрешит Китаю строить военные базы на своей территории: ранее аналогичный вопрос вызвал напряженность между США и ОАЭ. Кроме того, США хотят, чтобы королевство сократило использование технологий китайской компании Huawei, использовало доллар, а не юань при торговле нефтью и урегулировало с Вашингтоном разногласия по проблеме нефтяных цен.

Отмечается, что США и Саудовская Аравия нарастили дипломатические усилия после того, как две недели назад в Джидде прошла встреча наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Американские власти настроены "сдержанно оптимистично", что в следующие 9-12 месяцев удастся проработать соглашение в деталях, уточняет газета.

Однако, по данным неназванных представителей властей Саудовской Аравии, кронпринц заявлял советникам о неготовности установить полноценные дипломатические отношения с Израилем. Также он говорил, что не торопится, особенно из-за того, что нынешнее израильское правительство настроено против создания государства палестинцев.

Источники поясняли, что Байден еще не решил, какие условия Саудовской Аравии США готовы принять.

В свою очередь советник по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби отмечал, что участникам переговоров еще только предстоит ознакомить израильские власти с конкретными идеями.

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Между тем, отмечает WSJ, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху ранее дал понять, что готов пойти лишь на умеренные уступки в отношении палестинцев. Кроме того, в Израиле высказывали опасения в отношении желания Саудовской Аравии развивать ядерную программу.

Кроме того, в американском Конгрессе высказывали опасения по поводу того, что США окажутся связаны обязательствами защищать Саудовскую Аравию в случае нападения на нее.

В 2020 году ОАЭ и Израиль нормализовали отношения при посредничестве США. Помимо ОАЭ дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан.

В мае портал Axios информировал со ссылкой на неназванных представителей американских властей, что в Вашингтоне считают возможным достичь прорыва в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией до конца 2023 года.

США Саудовская Аравия Израиль
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