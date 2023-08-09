В США не подтвердили значительный прогресс в переговорах по Саудовской Аравии и Израилю

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Участники переговоров о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем пока не выработали рамки будущего соглашения между этими странами, сообщает "Аль-Арабийя" со ссылкой на официального представителя Белого дома Джона Кирби.

"Предстоит еще множество обсуждений, прежде чем мы придем к общему решению", - заявил Кирби журналистам.

"Пока нет (...) согласованных рамок для нормализации отношений или для обсуждения вопросов безопасности, которые затрагивают нас и наших друзей в данном регионе", - пояснил он.

Кирби добавил, что информация о консультациях США и Саудовской Аравии создала у некоторых наблюдателей неверное представление, будто переговоры сторон продвигаются увереннее, чем в реальности.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США и Саудовская Аравия достигли договоренностей об основах будущего соглашения о нормализации отношений королевства и Израиля. По информации WSJ, США и Саудовская Аравия выработали общие контуры соглашения, по которому Саудовская Аравия признает Израиль - в обмен на уступки палестинцам, гарантии безопасности США и помощь в развитии гражданской ядерной программы.

Газета отметила, США и Саудовская Аравия нарастили дипломатические усилия после того, как две недели назад в Джидде прошла встреча наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

В 2020 году ОАЭ и Израиль нормализовали отношения при посредничестве США. Помимо ОАЭ дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан.

В мае портал Axios информировал со ссылкой на неназванных представителей американских властей, что в Вашингтоне считают возможным достичь прорыва в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией до конца 2023 года.