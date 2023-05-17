Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

США увидели возможность до конца года нормализовать отношения Саудовской Аравии и Израиля

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - США считают возможным достичь прорыва в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией до конца 2023 года и намерены прикладывать усилия в этом направлении. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных представителей американских властей.

"Два знакомых с темой представителя властей США заявили Axios, что Белый дом хочет приложить усилия для достижения мирного соглашения Саудовской Аравии и Израиля в следующие шесть-семь месяцев, пока избирательная кампания не заняла основное место на повестке дня у президента США Джо Байдена", - отмечает портал.

На прошлой неделе советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился в Джидде с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. В частности, стороны обсуждали возможность нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии.

"По словам источников, Салливан сказал принцу, что, как считают в США, до конца года есть возможность Саудовской Аравии и Израилю заключить соглашение", - отмечает Axios.

В свою очередь принц заявил, что необходимо работать сразу над одним крупным соглашением, которое помимо всего прочего будет включать в себя такие обязательства США как обеспечение более серьезного военного сотрудничества Эр-Рияда и Вашингтона.

Позднее сотрудники администрации США прибыли в Иерусалим и рассказали о результатах встречи в Джидде премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху.

В Совете нацбезопасности США отказались комментировать все эти консультации.

Портал поясняет, что по мнению властей США, одной из главных трудностей в заключении при посредничестве США широкомасштабного соглашения Саудовской Аравии и Израиля являются сопутствующие требования Эр-Рияда к Вашингтону – нарастить в рамках подобной сделки военное сотрудничество королевства и США, получить доступ к передовым американским системам вооружений, приобретать боеприпасы для ВВС. При этом поставки таких боеприпасов приостановили вскоре после начала работы администрации Байдена в связи с участием Саудовской Аравии в конфликте в Йемене.

Саудовская Аравия также запрашивает у США поддержку в развитии своей ядерной программы, включая обогащение урана. Подобные планы королевства вызвали обеспокоенность в Израиле, но представители израильских властей отмечали, что причастные стороны обсуждают сразу несколько способов нивелировать риск распространения ядерного оружия в связи с запросами королевства.

Кроме того, по данным Axios, любые потенциальные договоренности Саудовской Аравии и Израиля будут включать в себя соглашения по палестинскому вопросу. Так, ранее в Эр-Рияде отмечали, что нормализация связей с Израилем будет осуществимой лишь при прогрессе в урегулировании ситуации между Израилем и палестинцами.

По словам источников, большинство республиканцев настроены в пользу возможного соглашения Саудовской Аравии и Израиля. В то же время демократы предпочли бы принять его лишь при президенте, представляющем Демократическую партию.

"Соглашение могло бы стать историческим прорывом для установления мира на Ближнем Востоке, вызвать цепную реакцию в нормализации отношений Израиля с другими арабскими странами или со странами с исламским большинством, вернуть отношения США и Саудовской Аравии на верный путь", - резюмирует Axios.

В 2020 году ОАЭ и Израиль нормализовали отношения при посредничестве США. Помимо ОАЭ дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан. Это первые мирные соглашения между арабскими странами с Израилем, заключенные со времен израильских мирных договоров с Египтом в 1979 году и с Иорданией в 1994 году.

США Израиль Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден заявил, что США удастся избежать дефолта по долгу

Байден заявил, что США удастся избежать дефолта по долгу

Wendy's разрабатывает подземную роботизированную систему доставки еды до машины

Wendy's разрабатывает подземную роботизированную систему доставки еды до машины

Иран готов предложить РФ совместное освоение еще десяти нефтегазовых месторождений

Эрдоган заявил о продлении "зерновой сделки" на два месяца

Эрдоган заявил о продлении "зерновой сделки" на два месяца

Volkswagen провел переговоры с Huawei об использовании ее технологий в электромобилях

Volkswagen провел переговоры с Huawei об использовании ее технологий в электромобилях

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-апреле выросли на 2,2%

Прямые иностранные инвестиции в Китай в январе-апреле выросли на 2,2%

ЕС намерен распространить санкции против РФ еще на 100 физических и юридических лиц

ЕС намерен распространить санкции против РФ еще на 100 физических и юридических лиц
Дипломатическое противостояние

Глава финского МИД заявил о заморозке в России счетов дипмиссий Финляндии

Глава финского МИД заявил о заморозке в России счетов дипмиссий Финляндии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });