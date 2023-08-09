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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Израиль хочет при заключении соглашения с Саудовской Аравией гарантий безопасности США против Ирана

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху хочет получить от США помощь в сдерживании Ирана в рамках нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравии, сообщает в среду Axios со ссылкой на источники.

"Четыре официальных лица Израиля и одно из США заявили Axios, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет гарантий безопасности США с фокусом на сдерживании Ирана в контексте мегасоглашения, которое администрация США пытается достичь с Саудовской Аравией и Израилем", - отмечает портал.

По данным источников, такую идею Нетаньяху высказал в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом в июле. Премьер тогда сказал, что хочет отправить в Вашингтон министра по стратегическим вопросам Израиля Рона Дермера для конкретизации предложения. При этом именно Дермер стоял за формулированием данной инициативы.

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Точные детали идеи неизвестны, однако по информации израильской стороны, гарантии безопасности США Израилю будут в основном связаны с возможной ядерной угрозой со стороны Ирана.

В офисе Нетаньяху и Совете безопасности США эту информацию комментировать отказались.

В 2019 года Нетаньяху и Дермер пытались достичь аналогичного соглашения с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, но идея не получила развития из-за ситуации с парламентскими выборами в Израиле в сентябре того же года, напоминает Axios.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США и Саудовская Аравия достигли договоренностей об основах будущего соглашения о нормализации отношений королевства и Израиля. По информации WSJ, США и Саудовская Аравия выработали общие контуры соглашения, по которому Саудовская Аравия признает Израиль - в обмен на уступки палестинцам, гарантии безопасности США и помощь в развитии гражданской ядерной программы.

Однако, отмечала WSJ, премьер Израиля Нетаньяху ранее дал понять, что готов пойти лишь на умеренные уступки в отношении палестинцев. Кроме того, в Израиле высказывали опасения в отношении желания Саудовской Аравии развивать ядерную программу.

Позднее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что участники переговоров о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем пока не выработали рамки будущего соглашения между этими странами.

В мае портал Axios информировал со ссылкой на неназванных представителей американских властей, что в Вашингтоне считают возможным достичь прорыва в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией до конца 2023 года.

Израиль США Саудовская Аравия Иран
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