Израиль хочет при заключении соглашения с Саудовской Аравией гарантий безопасности США против Ирана

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху хочет получить от США помощь в сдерживании Ирана в рамках нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравии, сообщает в среду Axios со ссылкой на источники.

"Четыре официальных лица Израиля и одно из США заявили Axios, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет гарантий безопасности США с фокусом на сдерживании Ирана в контексте мегасоглашения, которое администрация США пытается достичь с Саудовской Аравией и Израилем", - отмечает портал.

По данным источников, такую идею Нетаньяху высказал в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом в июле. Премьер тогда сказал, что хочет отправить в Вашингтон министра по стратегическим вопросам Израиля Рона Дермера для конкретизации предложения. При этом именно Дермер стоял за формулированием данной инициативы.

Точные детали идеи неизвестны, однако по информации израильской стороны, гарантии безопасности США Израилю будут в основном связаны с возможной ядерной угрозой со стороны Ирана.

В офисе Нетаньяху и Совете безопасности США эту информацию комментировать отказались.

В 2019 года Нетаньяху и Дермер пытались достичь аналогичного соглашения с тогдашним президентом США Дональдом Трампом, но идея не получила развития из-за ситуации с парламентскими выборами в Израиле в сентябре того же года, напоминает Axios.

Ранее The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что США и Саудовская Аравия достигли договоренностей об основах будущего соглашения о нормализации отношений королевства и Израиля. По информации WSJ, США и Саудовская Аравия выработали общие контуры соглашения, по которому Саудовская Аравия признает Израиль - в обмен на уступки палестинцам, гарантии безопасности США и помощь в развитии гражданской ядерной программы.

Однако, отмечала WSJ, премьер Израиля Нетаньяху ранее дал понять, что готов пойти лишь на умеренные уступки в отношении палестинцев. Кроме того, в Израиле высказывали опасения в отношении желания Саудовской Аравии развивать ядерную программу.

Позднее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что участники переговоров о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем пока не выработали рамки будущего соглашения между этими странами.

В мае портал Axios информировал со ссылкой на неназванных представителей американских властей, что в Вашингтоне считают возможным достичь прорыва в нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией до конца 2023 года.