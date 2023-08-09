Администрация США в четверг запросит у Конгресса средства для новых поставок оружия Киеву

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена в четверг, по-видимому, направит в Конгресс запрос о выделении дополнительных финансовых средств на поставки вооружений Украине, сообщает в среду Politico со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена, как ожидается, в четверг обнародует запрос на миллиарды долларов дополнительного финансирования для поставок оружия и другой помощи Украине, заявили два человека, имеющих непосредственную информацию о сроках подачи запроса", - информирует издание.

Однако источники не предоставили данных о сумме запроса.

Также речь может идет о выделении средств для помощи властям Тайваня.

Politico напоминает, что с начала спецоперации РФ на Украине Конгресс США выделил $43 млрд для оказания помощи Киеву.