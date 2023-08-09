Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:32

Администрация США в четверг запросит у Конгресса средства для новых поставок оружия Киеву

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена в четверг, по-видимому, направит в Конгресс запрос о выделении дополнительных финансовых средств на поставки вооружений Украине, сообщает в среду Politico со ссылкой на источники.

"Администрация Байдена, как ожидается, в четверг обнародует запрос на миллиарды долларов дополнительного финансирования для поставок оружия и другой помощи Украине, заявили два человека, имеющих непосредственную информацию о сроках подачи запроса", - информирует издание.

Однако источники не предоставили данных о сумме запроса.

Также речь может идет о выделении средств для помощи властям Тайваня.

Politico напоминает, что с начала спецоперации РФ на Украине Конгресс США выделил $43 млрд для оказания помощи Киеву.

США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Германия направила Украине два ЗРК Patriot

Германия направила Украине два ЗРК Patriot

Париж отверг обвинения Нигера в нарушении воздушного пространства и освобождении террористов

Париж отверг обвинения Нигера в нарушении воздушного пространства и освобождении террористов

Военные в Нигере повышают уровень угрозы

Немецкие власти задержали гражданина Германии по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Отстраненный от власти президент Нигера пожаловался на сложные условия содержания

Отстраненный от власти президент Нигера пожаловался на сложные условия содержания

США добавили в санкционные списки по Белоруссии авиакомпанию "Белавиа"

ЕС пообещал выделить 400 млн евро пострадавшей от наводнений Словении

ЕС пообещал выделить 400 млн евро пострадавшей от наводнений Словении

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд

Глобальные страховые требования в связи со стихийными бедствиями достигли $50 млрд

Польша увеличила число перебрасываемых на границу с Белоруссией военных вдвое - до 2 тысяч

В Грузии число жертв на месте схода оползня увеличилось до 21

В Грузии число жертв на месте схода оползня увеличилось до 21
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });