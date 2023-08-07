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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

США разрешили поставку на Украину первой партии танков Abrams

Киев должен получить танки к ранней осени

США разрешили поставку на Украину первой партии танков Abrams
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Власти США предоставили разрешение на передачу Украине первой партии танков Abrams, сообщает в понедельник CNN.

"Помощник министра армии США по закупкам, логистике и технологиям Даг Буш в понедельник заявил, что на выходных одобрили поставку первой партии танков Abrams для Украины, и что техника сможет прибыть на Украину к началу осени", - информирует телеканал.

"Теперь танки надо доставить в Европу, потом на Украину, наряду с другими вещами, что должны быть с ними. Боеприпасы, запчасти, оборудование для заправки и ремонта", - сказал Буш.

В миреСША доставили в ФРГ 31 танк M1 Abrams для обучения украинских военныхСША доставили в ФРГ 31 танк M1 Abrams для обучения украинских военныхЧитать подробнее

В середине мая сообщалось, что США перевезли в Германию 31 танк M1A1 Abrams для обучения украинских военных обслуживать и управлять ими. В начале июня стало известно, что в ФРГ началось обучение группы из примерно 200 танкистов ВСУ.

Всего США планировали передать Киеву 31 танк.

Первоначально речь шла о производстве США для Украины 31 танка Abrams версии M1A2, на что могло уйти до двух лет. В итоге Вашингтон решил передать Киеву более старую модель - M1A1. Обе оснащены 120-мм пушкой, однако M1A2 по сравнению с M1A1 оснащен улучшенной системой наведения.

США M1A1 Abrams Украина
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