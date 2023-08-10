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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

ЕС осудил убийство в Эквадоре кандидата в президенты страны

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз самым решительным образом осуждает убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Этот трагический акт насилия также является посягательством на институты и демократию в Эквадоре. ЕС выражает свою солидарность с правительством и народом Эквадора, в частности с семьей господина Вильявисенсьо, в это трудное время. Исполнители и организаторы этого чудовищного преступления должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, опубликованном в четверг в Брюсселе.

Боррель указал на то, что "строгие меры защиты всех кандидатов на выборах имеют решающее значение для обеспечения свободного демократического избирательного процесса".

Глава европейской дипломатии подтвердил приверженность ЕС "поддержке эквадорской демократии и помощи усилиям по обеспечению мирных демократических выборов".

"Миссия экспертов ЕС по выборам в настоящее время находится в Эквадоре и внимательно следит за избирательным процессом. ЕС поддерживает Эквадор в его борьбе против усиления насилия со стороны организованной преступности и продолжит сотрудничество с властями страны для решения этой огромной проблемы", - подчеркнул Боррель.

Президент Эквадора Гильермо Лассо ранее объявил о введении из-за этого убийства режима ЧС на два месяца.

"Вооруженные силы к настоящему моменту мобилизованы по всей стране, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие в стране и свободные демократические выборы 20 августа", - сказал Лассо в ходе видеообращения.

Агентство Associated Press сообщало, что незадолго до убийства 59-летний Вильявисенсьо, который являлся ярым критиком коррупции и мафиозных преступных группировок, получал угрозы в свой адрес, в частности от связанной с мексиканским наркокартелем "Синалоа" организации.

Политика застрелили на митинге, который он проводил в рамках своей предвыборной кампании. Выступая, он заявил, что искоренит коррупцию и отправит в тюрьму "воров".

Вильявисенсьо был одним из восьми кандидатов в президенты Эквадора, не считался лидером президентской гонки. Он представлял движение "Строим Эквадор".

Полиция квалифицировала убийство как теракт.

Первый тур выборов президента в Эквадоре намечен на 20 августа.

Евросоюз Жозеп Боррель Эквадор Фернандо Вильявисенсьо
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