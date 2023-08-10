Байден распорядился оказать помощь охваченному огнем штату Гавайи

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден распорядился выделить федеральную помощь для восстановления разрушенных природными пожарами районов штата Гавайи, сообщил Белый дом.

"Президент объявил о крупной катастрофе в штате Гавайи и отдал распоряжение о предоставлении федеральной помощи для поддержки штата и восстановления участков, разоренных природными пожарами, которые начались 8 августа 2023 года и продолжаются до сих пор", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Белого дома.

Распоряжение президента подразумевает предоставление государственного финансирования жителям острова Мауи, пострадавшим от пожаров. В частности, речь идет о субсидиях на оплату временного жилья и восстановление поврежденных домов, дешевые кредиты для покрытия потерь незастрахованного имущества и прочие программы помощи пострадавшим.

Кроме того, финансирование получат некоторые местные органы власти, а также некоммерческие организации. Также будет частично финансироваться борьба с последствиями пожаров.

Ранее стало известно, что не менее 36 человек стали жертвами природных пожаров, бушующих на Гавайях. Еще несколько десятков человек пострадали. По оценкам местных властей, из-за стихии разрушен или поврежден 271 объект инфраструктуры.

На фотографиях из расположенного на Мауи аэропорта Кахулуи видно, что залы переполнены, скопились длинные очереди из желающих улететь. При этом многие рейсы отменены или задержаны, поэтому некоторые вынуждены ночевать в залах ожидания.