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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Нигере огласили имена членов нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС

В Нигере огласили имена членов нового правительства в преддверии саммита ЭКОВАС
Уличный киоск в Ниамее, Нигер
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Захватившие власти в Нигере военные назначили 21 министра нового правительства страны и зачитали их имена в прямом телеэфире, передает в четверг телеканал "Аль-Джазира".

Имена огласил Махаман Руфай Лауали, получивший должность генерального секретаря правительства. Среди новых министров три генерала, участвовавшие в путче 26 июля, когда от власти был отстранен президент Мухамед Базум. Между ними распределили должности министра обороны, министра внутренних дел и министра спорта.

В новом кабинете министров примерно наполовину меньше портфелей, чем в предыдущем, отмечает "Аль-Джазира".

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Между тем, в четверг в соседней Нигерии запланирована встреча глав государств ЭКОВАС, в ходе которой они намерены обсуждать план действий в отношении Нигера. В том числе не исключается, что будет рассматриваться вариант военной интервенции. После путча ЭКОВАС призывало к восстановлению в должности Базума. Военные Нигера отказались это сделать. Организация исключила Нигер из своего состава в связи с этими событиями.

Путчисты, со своей стороны, объявили об остановке военного сотрудничества с Францией. Тем не менее, французский воинский контингент пока что остается в стране.

Также в Нигере присутствуют американские военные: с ними отношения нынешние де-факто власти Нигера пока не разрывали.

Западные СМИ сообщают со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что Вашингтон на данный момент не получал от Нигера сообщений о разрыве соглашений в сфере безопасности. По словам собеседников журналистов, пока ничто не указывает на то, что в будущем военные в Нигере пойдут на такой шаг.

У США в Нигере, помимо базы, на которой размещены помогающие местным сослуживцам военные, есть и специальная база для беспилотников. С тех пор, как военные захватили власти в Нигере, размещенные там американские военные, за редкими исключениями, не покидают территорию своих баз.

Нигер ЭКОВАС
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