Экономический ущерб от лесных пожаров на Гавайях оценили в пределах $10 млрд

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Совокупный экономический ущерб от лесных пожаров на Гавайях может составить от $8 млрд до $10 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на предварительные оценки AccuWeather.

Эти оценки включают как застрахованные, так и не застрахованные потери, отмечают в компании.

Пожары не только напрямую сказываются на жителях региона, их недвижимости и бизнесе, но также будут иметь негативные последствия для туризма в будущем, говорится в отчете AccuWeather.

Компания оценивает в $3-5 млрд ущерб от июльских наводнений на северо-востоке США.

Ключевыми страховщиками на Гавайях являются State Farm Insurance, Berkshire Hathaway, Tokio Marine, USAA и Allstate Corp., отмечает Jefferies.

По последним данным, 55 человек погибли в результате лесных пожаров на Гавайях.