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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Экономический ущерб от лесных пожаров на Гавайях оценили в пределах $10 млрд

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Совокупный экономический ущерб от лесных пожаров на Гавайях может составить от $8 млрд до $10 млрд, сообщает MarketWatch со ссылкой на предварительные оценки AccuWeather.

Эти оценки включают как застрахованные, так и не застрахованные потери, отмечают в компании.

Пожары не только напрямую сказываются на жителях региона, их недвижимости и бизнесе, но также будут иметь негативные последствия для туризма в будущем, говорится в отчете AccuWeather.

Компания оценивает в $3-5 млрд ущерб от июльских наводнений на северо-востоке США.

Ключевыми страховщиками на Гавайях являются State Farm Insurance, Berkshire Hathaway, Tokio Marine, USAA и Allstate Corp., отмечает Jefferies.

По последним данным, 55 человек погибли в результате лесных пожаров на Гавайях.

Последствия пожаров на Гавайях

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Пожары быстро распространились по Мауи из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора, который бушует на расстоянии около 1,3 тыс. километровГород Лахайна на западной стороне острова Мауи принял на себя основную тяжесть огненного штормаСотни семей были вынуждены покинуть свои домаПо меньшей мере 53 человека погибли в результате лесных пожаровБольшая часть Лахайны, туристического и экономического центра с населением 9 тыс. человек, была разрушенаИз-за начавшихся пожаров многие жители лишились домов и бизнеса, и восстановление региона займет годыБолее 11 тысяч человек, включая туристов, были эвакуированы с МауиВласти сообщили о прогрессе в борьбе с огнем, заявив, что пожар в Лахайне в настоящее время локализован на 80%
Пожары быстро распространились по Мауи из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора, который бушует на расстоянии около 1,3 тыс. километров
США AccuWeather Berkshire Hathaway Allstate Corp Jefferies Tokio Marine Гавайи
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