Франция заявила о поддержке итогов саммита ЭКОВАС по ситуации в Нигере

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Франции распространило заявление, в котором выражена поддержка решений Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в связи с военным переворотом в Нигере.

"Франция подтверждает свою полную поддержку всех заключений, принятых по случаю этого чрезвычайного саммита глав государств и правительств ЭКОВАС 10 августа 2023 года", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте французского МИД.

В документе выражается "твердое осуждение осуществляемой в Нигере попытки путча, а также захвата президента Базума и его семьи".

МИД Франции отмечает, что участники саммита в столице Нигерии Абудже подтвердили в четверг свою решимость добиваться "восстановления конституционного и демократического порядка" в Нигере, а также немедленного освобождения смещенного президента Мохамеда Базума и его семьи.

Президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу заявил, что участники этой региональной африканской организации готовы рассматривать любые варианты решения кризиса в Нигере, в том числе, в крайнем случае, идею применения силы.

"Мы по-прежнему готовы рассматривать все варианты, в том числе, в качестве крайней меры, вариант с применением силы", - приводит его слова по итогам встречи телеканал "Франс-24".

По сообщению западных СМИ, участники совещания согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.

"Мы подчеркиваем, что постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы", - приводят СМИ выдержки из итогового заявления ЭКОВАС.

6 августа истек срок ультиматума ЭКОВАС с требованием вернуть власть в Нигере свергнутому президенту Базуму.

На следующий день было решено, что лидеры стран ЭКОВАС проведут 10 августа внеочередной саммит, на котором обсудят обстановку в Нигере после путча в этой стране.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.