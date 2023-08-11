Жители столицы Нигера устроили митинг у французской военной базы

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - На окраине столицы Нигера Ниамея несколько тысяч сторонников путча устроили акцию протеста рядом с французской военной базой, сообщает BFMTV.

Они выкрикивали лозунги: "Долой Францию, долой ЭКОВАС", а также высказывались в поддержку армейскому генералу Абдурахману Тчиани, который стал новым лидером страны после отстранения президента Мохамеда Базума.

В Нигере развернуты 1,5 тысячи французских военнослужащих, многие из них размещены в Ниамее на базе ВВС, которой Франция управляет вместе с нигерскими военными. В Париже после путча заявили, что пока не собираются выводить войска из Нигера.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств госпереворот осуди ли и потребовали освободить Базума и вернуть ему власть. 10 августа в Нигерии прошел саммит ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы". Участники встречи согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.