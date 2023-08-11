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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 53 человек

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере 53 человека погибли в результате лесных пожаров на Гавайях, сообщили власти округа Мауи.

"Поскольку усилия по тушению пожара продолжаются, сегодня было подтверждено еще 17 погибших в результате активного пожара в Лахайне. Таким образом, число погибших достигло 53 человек ", - говорится в заявлении властей, которое цитирует CNN.

Ранее сообщалось о 36 погибших.

Губернатор штата Джош Грин заявил телеканалу, что число жертв может превысить 60 человек. Он вспомнил цунами 1960 года, в результате которого погиб 61 человек.

"Боюсь, на этот раз очень вероятно, что общее число погибших значительно превысит это", - сказал он.

Более 14 тыс. человек были эвакуированы с острова Мауи в среду из-за бушующих лесных пожаров. Ожидается, что еще 14,5 тыс. человек будут вывезены к концу четверга.

Город Лахайна на западной стороне острова Мауи принял на себя основную тяжесть огненного шторма.

Власти сообщили о прогрессе в борьбе с огнем, заявив, что пожар в Лахайне в настоящее время локализован на 80%.

По оценкам местных властей, из-за стихии разрушен или поврежден 271 объект инфраструктуры. Десятки людей получили ранения.

Гавайи
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