В Португалии готовятся к новым лесным пожарам

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Португалии в ближайшие дни готовятся к возникновению новых возгораний на севере, в центральной части и на юге страны на фоне жары и низкой влажности воздуха, передает в пятницу RTP.

По данным новостного портала, который ссылается на португальский институт моря и атмосферы, максимальные риски возникновения пожаров в пятницу отмечаются в Алгарве - это туристический регион на юге страны, а также в муниципалитетах в северной и в центральной частях страны - в районе и городах близ Лиссабона и второго крупнейшего города в стране Порту.

Предупреждения о рисках возникновения пожаров в Португалии оцениваются по пятибалльной шкале, где "красный" уровень - максимальный, отмечает RTP. В пятницу в большинстве регионов Португалии, в частности, на юге на границе с Испанией, действует "оранжевый" уровень.

К тушению пожаров в Португалии присоединилась Испания - она помогает соседней стране техническими средствами и человеческими ресурсами.

В Португалии проблема лесных пожаров наиболее остро стоит с июня по сентябрь.

В этом году во многих странах юга Европы из-за аномально высоких температур происходят пожары.