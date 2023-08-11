Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Португалии готовятся к новым лесным пожарам

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Португалии в ближайшие дни готовятся к возникновению новых возгораний на севере, в центральной части и на юге страны на фоне жары и низкой влажности воздуха, передает в пятницу RTP.

По данным новостного портала, который ссылается на португальский институт моря и атмосферы, максимальные риски возникновения пожаров в пятницу отмечаются в Алгарве - это туристический регион на юге страны, а также в муниципалитетах в северной и в центральной частях страны - в районе и городах близ Лиссабона и второго крупнейшего города в стране Порту.

В миреЧисло жертв пожаров на Гавайях выросло до 53 человекЧисло жертв пожаров на Гавайях выросло до 53 человекЧитать подробнее

Предупреждения о рисках возникновения пожаров в Португалии оцениваются по пятибалльной шкале, где "красный" уровень - максимальный, отмечает RTP. В пятницу в большинстве регионов Португалии, в частности, на юге на границе с Испанией, действует "оранжевый" уровень.

К тушению пожаров в Португалии присоединилась Испания - она помогает соседней стране техническими средствами и человеческими ресурсами.

В Португалии проблема лесных пожаров наиболее остро стоит с июня по сентябрь.

В этом году во многих странах юга Европы из-за аномально высоких температур происходят пожары.

Португалия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 11 августа

США, Япония и Южная Корея намерены проводить трехсторонний саммит ежегодно

Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 53 человек

Число жертв пожаров на Гавайях выросло до 53 человек

Франция заявила о поддержке итогов саммита ЭКОВАС по ситуации в Нигере

Байден запросил у Конгресса США $24 млрд на помощь Украине

Байден запросил у Конгресса США $24 млрд на помощь Украине

ООН призвала восстановить в должности свергнутого президента Нигера

ООН призвала восстановить в должности свергнутого президента Нигера

Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь

Церемонию вручения "Эмми" перенесли на январь

Космолет Virgin Galactic начал новый коммерческий суборбитальный полет

Глава ЭКОВАС призвал нацеливаться на мирные варианты решения кризиса в Нигере

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });